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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Золото дешевеет на опасениях новых повышений ставок в США

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются 2 июня после выхода сильных данных по американскому рынку труда, увеличивших вероятность повышения ключевой процентной ставки на июньском заседании Федеральной резервной системы.

Ужесточение денежно-кредитной политики в США, как правило, приводит к укреплению доллара и росту доходности американских гособлигаций, а оба этих фактора негативно влияют на спрос и цены на золото.

Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:52 по Москве понизились на 0,62%, до $1983,1 за тройскую унцию. Накануне котировки поднимались до максимумов с середины мая, а с начала недели цены выросли на 0,9%.

2 июня стало известно, что безработица в США в мае выросла до 3,7% с 3,4% в апреле. При этом большинство аналитиков ожидали повышения до 3,5%

Количество рабочих мест в американской экономике подскочило на 339 тысяч вместо ожидавшегося роста на 190 тысяч.

Трейдеры теперь видят 32%-ную вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на июньском заседании, по данным CME FedWatch. Накануне шансы оценивались в 20%.

"Примечательный рост безработицы в мае в совокупности с замедлением роста зарплат может повысить неопределенность в отношении дальнейших действий Федрезерва", - отметил старший рыночный аналитик Exinity Group Хан Тань. По его словам, это придает еще большую важность данным о майской инфляции, которые будут опубликованы в середине июня.

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