Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

В Goldman Sachs прогнозируют, что средства Минфина США закончатся 9 июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Финансовые резервы Минфина США 2 июня будут едва превышать $30 млрд, а к 9 июня закончатся совсем, прогнозируют экономисты Goldman Sachs Алек Филипс и Тим Крупа.

При этом они оптимистично оценивают вероятность заключения сделки о повышении лимита на государственные заимствования уже в пятницу или субботу, пишет MarketWatch.

Вероятность полноценной сделки, предусматривающей долгосрочное повышение потолка госдолга, оценивается экспертами Goldman в 80%, шансы на краткосрочное решение - в 10%, и еще 10% составляет вероятность, что Конгресс не сможет договориться с Белым домом вовремя.

Представители администрации президента Джо Байдена и республиканского большинства в Палате представителей близки к заключению соглашения об увеличении лимита на госзаимствования на два года, написал ранее The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В таком случае Палата сможет провести голосование об одобрении соглашения во вторник, 30 мая, поскольку в понедельник в США празднуется День поминовения.

Goldman Sachs США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Южной Корее у пассажирского лайнера открылась дверь во время полета

Что случилось этой ночью: пятница, 26 мая

Япония расширила антироссийские санкции

Трамп заявил, что его соперник по праймериз Десантис неудачно начал предвыборную кампанию

Трамп заявил, что его соперник по праймериз Десантис неудачно начал предвыборную кампанию

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

Путин заявил, что ситуация в Закавказье развивается в сторону урегулирования

Минфин США ввел санкции против россиянина из-за подозрения в связях с группой "Вагнер"

Командование США предупредило, что дефолт скажется на боеспособности армии

Командование США предупредило, что дефолт скажется на боеспособности армии

Что произошло за день: четверг, 25 мая

Еврокомиссия в 2023 году ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м

Еврокомиссия в 2023 году ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });