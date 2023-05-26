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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,76%, на Аи-92 – на 1,11%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,76% – до 59 807 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,11%, до 52 268 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

22.05.2023 23.05.2023 % к пр. д. 24.05.2023 % к пр. д. 25.05.2023 % к пр. д. 26.05.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 60265 60461 0,33 60471 0,02 59963 -0,84 59807 -0,26 -0,76
Регуляр-92 52856 53309 0,86 53261 -0,09 52585 -1,27 52268 -0,6 -1,11
ДТ-летнее 52623 52548 -0,14 52358 -0,36 52029 -0,63 51683 -0,67 -1,79
Мазут топочный 16711 16303 -2,44 16348 0,28 16630 1,72 17326 4,19 3,68
Авиатопливо 63131 64750 2,56 64620 -0,2 64196 -0,66 64054 -0,22 1,46
СУГ 23084 23705 2,69 23256 -1,89 22338 -3,95 22675 1,51 -1,77

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ
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