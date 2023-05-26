Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,76%, на Аи-92 – на 1,11%
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,76% – до 59 807 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,11%, до 52 268 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|22.05.2023
|23.05.2023
|% к пр. д.
|24.05.2023
|% к пр. д.
|25.05.2023
|% к пр. д.
|26.05.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|60265
|60461
|0,33
|60471
|0,02
|59963
|-0,84
|59807
|-0,26
|-0,76
|Регуляр-92
|52856
|53309
|0,86
|53261
|-0,09
|52585
|-1,27
|52268
|-0,6
|-1,11
|ДТ-летнее
|52623
|52548
|-0,14
|52358
|-0,36
|52029
|-0,63
|51683
|-0,67
|-1,79
|Мазут топочный
|16711
|16303
|-2,44
|16348
|0,28
|16630
|1,72
|17326
|4,19
|3,68
|Авиатопливо
|63131
|64750
|2,56
|64620
|-0,2
|64196
|-0,66
|64054
|-0,22
|1,46
|СУГ
|23084
|23705
|2,69
|23256
|-1,89
|22338
|-3,95
|22675
|1,51
|-1,77
Цены приведены по национальному индексу