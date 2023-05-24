ФАС заявила о готовности поддержать возможное ограничение экспорта бензина

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова поддержать ограничение экспорта бензина, если этот механизм будет предложен, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Максим Шаскольский.

Отвечая на вопрос, какова позиция ФАС по поводу возможного запрета экспорта бензина для стабилизации цен на топливном рынке, он сказал: "Мы поддержим этот механизм, если он будет предложен. Такая мера может защитить топливный рынок. Мы будем следить за ценами. За работу нефтяных компаний отвечает Минэнерго, если от них инициатива будет, мы поддержим".

Комментируя текущую ситуацию с ценами на бензин, он отметил: "Пока в рознице цены стабильны, на бирже был рост. И мы уже предлагали увеличить биржевые продажи бензина до 15% (от производства - ИФ)".

Как сообщалось, биржевые цены на бензины растут уже несколько недель подряд, стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) находится на рекордных уровнях.

Источники на топливном рынке сообщают, что Минэнерго, которое ранее регулярно ставило на вид нефтяным компаниям необходимость увеличения биржевых продаж бензинов, теперь намерено перейти к более кардинальным мерам и обсудить с нефтяниками возможности ограничения экспорта дизтоплива и сжиженных углеводородных газов, а также приостановку экспорта бензина.

В ответ на запрос "Интерфакса" Минэнерго подчеркивало, что изменения биржевых цен существенно не повлияют на стоимость бензина в рознице. С начала 2023 года розничные цены на бензин не превышали роста инфляции. "Кроме того, Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить объёмы биржевых продаж бензина, особое внимание уделив АИ-95. Эти рекомендации остаются актуальны", - говорил представитель ведомства.

Он также отмечал, что в апреле начался ежегодный период ремонтов на НПЗ, к которому компании сформировали необходимые запасы автобензина. В настоящее время товарные остатки автомобильного бензина составляют 1,9 млн тонн и являются достаточными для данного сезона.

"Обеспечение внутреннего рынка моторным топливом находится под контролем. Минэнерго ежесуточно следит за ситуацией, при необходимости для стабилизации рынка могут быть приняты дополнительные меры", - заявляли в ведомстве.