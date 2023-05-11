Биржевой ажиотаж вокруг 95-го бензина. Обзор

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сезонная забава топливного рынка – рост биржевых цен на бензины – весной этого года "развлекает" отрасль пуще любого игрища. В центре внимания стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Цена на этот высокооктановый бензин пошла вверх в середине апреля, к началу мая оставила позади все весенние пики предыдущих лет (даже острый кризис 2018-го забыт) и готова побить исторический рекорд пандемийного 2021-го, в июле которого Аи-95 на бирже по национальному индексу стоил 59 966 руб./т. По итогам торгов 11 мая 2023 года цена 95-го бензина на СПбМТСБ достигла 59 474 руб./т.

Участники рынка и отраслевые эксперты не видят фундаментальных причин для стремительного взлета биржевой цены Аи-95 весной 2023 года: в России растет объем его производства, нет никаких признаков дефицита. Но отмечают, что последние несколько лет в стране ускоряются темпы потребления высокооктанового бензина. При этом структура продаж бензина на бирже не отражает растущий спрос именно на 95-й, поэтому его нехватка в биржевых стаканах вызывает нездоровый ажиотаж.

А летом ожидается очередная корректировка топливного демпфера, которая, возможно, еще не отыграна в росте цен на СПбМТСБ. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и, чтобы исправить эту ситуацию, Минфин предлагает снизить его в два раза (на период с июля 2023 года по июль 2024 года).

Растущий спрос

Эксперт консультационной компании "ИнфоТЭК-консалт" Дмитрий Забелин подчеркивает: рынок Аи-95 в РФ профицитен, производство этого продукта в стране неуклонно растет.

"Так, если в 2019 году выработка бензина с октановым числом 95 находилось на уровне 13,4 млн тонн, то в 2021 и 2022 годах оно достигло уровня 15,9 и 16,7 млн тонн соответственно. За I квартал 2023 года производство Аи-95 на российских НПЗ увеличилось на 170 тыс. тонн относительно IV квартала 2022 года. В перспективе до 2025 года ожидается ввод в эксплуатацию ряда установок, на которых будет осуществляться выработка высокооктановых компонентов автобензина, что позволит еще увеличить производство Аи-95 в России", - констатирует он.

Проблема с ценой 95-го на бирже возникла не одномоментно, она назревала последние несколько лет и обострилась весной 2023 года, рассуждает глава Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) Евгений Аркуша.

"Спрос на высокооктановый бензин активно растет в России уже который год. Причем, темпы спроса на Аи-95 заметно ускоряются, мы фиксируем это по продажам на АЗС. Да, производство высокооктановых бензинов, к которым относятся Аи-95, Аи-98 и АИ-100, тоже повышается. Но спрос на высокооктановый бензин растет еще более высокими темпами, чем производство. При этом биржевые продажи почти не отражают тенденции увеличения потребления и производства 95-го бензина", - говорит он.

"В итоге сейчас на СПбМТСБ наблюдается резкий спред между ценами на Аи-92 и Аи-95, последний стоит дороже почти на 7 тыс. рублей за тонну. Это нонсенс! Затем это приводит и к спреду между стоимостью 92-го и 95-го бензинов на заправках. Но чем можно объяснить столь значительную разницу в оптовых ценах на два вида бензина? Сомневаюсь, что насколько принципиально различаются технологии изготовления бензинов. Скорее всего, проблема формируется на уровне биржевой торговли. Объемы биржевые продаж Аи-92 и Аи-95 не соответствуют изменениям структуры производства и еще больше не соответствуют структуре спроса на оба вида бензина", - предполагает Аркуша.

Идея для биржи

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев тоже отмечает общую тенденцию изменения парка автомобилей России и его обновление за последние годы.

"К сожалению, нет официальных данных об изменении структуры продаж топлив в России, чтобы оценить реальную скорость роста потребления 95-го бензина. Страна большая, разные потребности городов и сельской местности, промышленных центров и регионов с небольшим населением. Все же пока в целом по России предложение 92-го выше, примерно 2/3 от биржевых объёмов бензинов. Поэтому фундаментальных факторов для глубокого спреда в биржевой стоимости Аи-92 и Аи-95 нет. Очевидно, причины в особенностях биржевой торговли", - рассуждает эксперт.

Гусев отмечает, что 95-й бензин, как более премиальный продукт, дает возможность продавцам зарабатывать больше, чем на других товарах: "А поскольку в совместном приказе ФАС и Минэнерго о нормативах биржевых продаж нет конкретизации, какой именно вид бензина в каком объеме нужно выставлять на биржевые торги, то здесь нефтяники могут варьировать объемы продаж на свое усмотрение. Может быть выставлено больше 92-го и меньше 95-го, что подогревает спрос на 95-й и позволяет зарабатывать на нем. На этом фоне кажется логичным, если в совместном приказе ФАС и Минэнерго будет установлен процент продажи 92-го и 95-го. Это поможет нейтрализовать дисбаланс спроса-предложения, ослабит давление на стоимость Аи-95".

Еще одной причиной нагрузки на биржевую стоимость 95-го бензина Гусев называет снижение его нетоварного производства. "Ранее была распространена практика "местного производства" нефтебазами Аи-95 из Аи-92 – посредством добавления высокооктановых присадок. Санкционные ограничения привели к дефициту и удорожанию присадок и фактическому прекращению подобной деятельности. Соответственно, все больше участников рынка обращается на биржу за покупкой товарного Аи-95, произведенного нефтеперерабатывающими заводами. Изготовление 95-го на местах остановилось, что создало дополнительную нагрузку на оптовые цены", - предполагает эксперт.

По мнению Гусева, ожидаемое с июля изменение топливного демпфера ещё не полностью отыграно на биржевых торгах. "В мае-июне биржевая цена бензинов и дизтоплива по этой причине еще будет расти. Особенно премиального Аи-95", - говорит он.

Сократить маржу АЗС

Вспоминая предыдущие ценовые рекорды Аи-95 на бирже, управляющий партнер компании ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Максим Дьяченко подчеркивает разницу в обстоятельствах "тогда" и "сейчас": "Надо понимать, что предыдущий рекорд биржевой стоимости 95-го бензина пришелся на пандемийный год, когда мировая цена на нефть находилась в районе $100 за баррель, а российская нефть продавалась с дисконтом к Brent всего в $1,5-2. Сейчас на рынках нефти совсем другая ситуация, особенно с ценой на российскую нефть. К тому же, тогда рекорд был достигнут в разгар высокого потребления, а сейчас мы находимся в начале сезона спроса на нефтепродукты".

Дьяченко тоже ссылается на данные ЦДУ ТЭК и Росстата, по которым производство бензинов в России в 2023 году растет. "Увеличиваются и экспорт, и поставки на внутренний рынок. Только предложение 95-го на бирже – снижается. В результате на СПбМТСБ формируется цена высокого уровня на этот товар. Соответственно, весь объем бензинов, который реализуется по другим каналам, тоже продается по очень высокой стоимости. Мне кажется, без вмешательства регуляторов эту ситуацию не стабилизировать. Но каким образом тут будут учтены заявленные планы по снижению демпфера? Могу лишь высказать версию: поскольку последние полтора года автозаправки получали высокую маржу, теперь эту ситуацию решено скорректировать", - гадает собеседник агентства.

Заявление Минфина о снижении выплат нефтяникам из бюджета по демпферу только добавило нервозности торгам на бирже, особенно на фоне сниженного предложения Аи-95, считает трейдер. "В итоге биржевые цены на бензины продолжают галопировать, каждую следующую сессию прирастая по сравнению с предыдущей", - описывают ситуацию Дьяченко.

Демпферный фактор

Независимый эксперт топливного рынка Михаил Турукалов подсчитывает, что в январе-апреле 2023 года в основную сессию на СПбМСТБ продано 2,39 млн тонн ж/д партий высокооктанового бензина, включая 1,52 млн тонн Аи-92 и около 850 тыс. тонн Аи-95. Для сравнения: в январе-апреле 2022 года в основную сессию было продано 1,66 млн тонн Аи-92 и 867 тыс. тонн Аи-95.

"Расхождение в продажах Аи-95 на бирже в сравнении с прошлым годом усилилось с приближением сезонного роста спроса на бензины. Так, в марте 2023 года в основную сессию реализовано 221,5 тыс. тонн Аи-95 против 234,4 тыс. тонн в марте прошлого года, и в апреле текущего года – 197,9 тыс. тонн против 230,4 тыс. тонн в апреле прошлого года", - говорит он.

По мнению эксперта, логичным объяснением нехватки Аи-95 на бирже является экономический фактор: "С февраля по июль прошлого года бензиновый демпфер составлял от 22 855 до 59 295 руб./т. Такие выплаты в адрес НПЗ за поставку бензина на внутренний рынок наряду с проблемами с экспортом нефтепродуктов делали рынок РФ более привлекательным каналом сбыта бензинов. Кроме того, высокий демпфер окупал закупку оксигенатов для производства высокооктанового бензина, в том числе Аи-95. Сейчас ситуация обратная. С сентября прошлого года автобензин выгоднее экспортировать из России, чем продавать на внутреннем рынке. Бензиновый демпфер составлял 8 661-10 625 руб./т в I квартале 2023 года, и порядка 15 800-15 900 руб./т в апреле. У производителей нет заинтересованности ни в наращивании отгрузок автобензина на внутренний рынок, ни тем более в закупке оксигенатов для увеличения доли Аи-95 в структуре выработки. Таким образом, предложение Аи-95 на бирже стало первой очевидной жертвой урезания выплат по демпферу".

Биржа: продажи бензинов сбалансированы

СПбМТСБ в ответ на запрос "Интерфакса" напомнила: совместный приказ ФАС и Минэнерго, а также постановление правительства №669 не разделяют марки бензина на 92-й и 95-й при определении норматива биржевой реализации. "Необходимо отметить, что все крупные компании-производители соблюдают (и превышают) данный норматив продаж. Так, например, доля биржевых продаж от объема производства автобензина в марте составила 19,4%, от поставок на внутренний рынок – 24,3%", - отметили на бирже.

И далее привели статистику самой СПбМТСБ, согласно которой структура реализации автобензинов на бирже фактически совпадает со структурой производства данного топлива по России. Так, в январе-марте текущего года на бирже реализовано (в обе торговые сессии) – 1,328 млн тонн 92-го бензина (62,6% от общего объема биржевых продаж данного вида нефтепродуктов) и 776,4 тыс. тонн 95-го бензина (36,6%). За этот же период на НПЗ России в общем объеме производства 92-й бензин занимал свыше 58%, 95-й – около 39%.

"Это говорит о полной сбалансированности биржевых продаж. Естественно, не обходится без региональных рыночных особенностей. В структуре потребления Москвы и Санкт-Петербурга доля 95-го бензина значительно выше. Что касается корректировки нормативов, в том числе необходимости разделения марок при учете продаж, то это полностью в компетенции контролирующих ведомств", - подчеркивает СПбМТСБ.

Ведомства на страже

Отраслевые регуляторы заявляют, что держат тему роста биржевой стоимости Аи-95 на контроле.

В Минэнерго заявили, что производство Аи-95 растет каждый год, как и его отгрузки на внутренний рынок.

"Потребление бензинов в разных регионах различается. В субъектах с более высокой покупательной способностью граждане больше потребляют Аи-95, в остальных регионах наблюдается сбалансированное использование как Аи-92, так и Аи-95. Разница в цене между Аи-92 и Аи-95 обуславливается тем, что в Аи-95 используются более дорогие присадки, увеличивающие октановое число бензина, а также рыночными факторами. При этом в целом производство Аи-95 постепенно увеличивается, а после завершения программы модернизации НПЗ на горизонте 3-4 лет бензина данной категории на внутреннем рынке станет ещё больше. В целом же внутренней рынок полностью обеспечен предложением, Минэнерго ежесуточно следит за топливообеспечением, ситуация находится под контролем", - сказал представитель ведомства.

В Федеральной антимонопольной службе добавили, что штабы ФАС и Минэнерго держат ситуацию на контроле. "Объемы производства Аи-92 и Аи-95 находятся на уровне аналогичного периода 2022 года. Запасы топлива для удовлетворения внутреннего рынка достаточны даже с учетом сезонного спроса на нефтепродукты", - сказали в ФАС.