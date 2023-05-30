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Новак поручил компаниям равномерно продавать топливо на бирже для обеспечения рынка

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Производители топлива должны обеспечить регулярные продажи бензина и дизельного топлива на бирже для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам прошедшего у вице-премьера Александра Новака совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Он поручил производителям обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на биржевом рынке для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС", - отмечается в релизе.

В совещании приняли участие представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Министерства финансов, нефтяных компаний, а также Игорь Артемьев, помощник председателя правительства Михаила Мишустина.

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Участники отметили стабильное обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка за весь период текущего года и достаточные запасы топлива в период весенних ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, отмечается в сообщении.

"Необходимо отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учётом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ. Нефтяным компаниям продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго", - приводится в релизе цитата Новака.

Обсуждение проходит на фоне продолжающегося с середины апреля роста биржевых цен на бензины. В частности, стоимость Аи-95 на бирже в настоящее время остается на рекордных значениях.

В Минэнерго отмечали, что следят за ситуацией на топливном рынке и могут при необходимости ограничить экспорт моторного топлива. Такой механизм готова поддержать и Федеральная антимонопольная служба для защиты отечественного топливного рынка.

Кроме того, летом ожидается очередная корректировка топливного демпфера, которая, возможно, еще не отыграна в росте цен на СПбМТСБ. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и, чтобы исправить эту ситуацию, Минфин предлагает снизить его в два раза (на период с июля 2023 года по июль 2024 года). В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц.

При этом Федеральной антимонопольной службе поручат контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.

Александр Новак Минэнерго Минфин
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