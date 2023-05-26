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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Банк России заявил об ухудшении качества реструктурированных кредитов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Качество части реструктурированных с 1 марта 2022 года кредитов ухудшается: растет длительность просрочки и появляются повторные реструктуризации, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

Так, каждый пятый реструктурированный с марта 2022 года кредит был повторно реструктурирован, около 2% ссуд были реструктурированы пять раз и более. В первой половине прошлого года (за исключением апреля) условия в основном менялись по кредитам без "просрочки" или с "просрочкой" до 60 дней. С сентября банки начали реструктурировать кредиты, просроченные на более длительные сроки, отмечает регулятор. На 1 апреля 2023 года 1,3% объема реструктурированных кредитов имели просрочку более 90 дней, большинство из них нарастили ее после ранее проведенной реструктуризации.

В целом доля проблемных ссуд (IV и V категорий качества) остается небольшой как по крупным компаниям (4,7%), так и по кредитам малому и среднему бизнесу (7,3%). Снижение доли "плохих" кредитов носит технический характер, происходит за счет роста кредитования, а не улучшения качества ранее предоставленных ссуд, отмечает Банк России.

"Постепенно проявляются проблемы с обслуживанием долга отдельных заемщиков, которые были временно купированы реструктуризациями. В частности, в I квартале 2023 года начала расти просрочка по кредитам сырьевым и строительным компаниям. Банки, как правило, резервируют данные кредиты без применения регуляторных послаблений", - подчеркивает регулятор.

ЦБ РФ
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