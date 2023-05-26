Банк России заявил, что уязвимость банков к процентному риску превышает докризисный уровень

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Уязвимость банков к процентному риску остается выше докризисного уровня: несмотря на приток долгосрочных вкладов, доля краткосрочных обязательств остается выше значений начала 2022 года, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

"Пример кризиса в США (крах ряда крупных банков - ИФ) показывает, что банкам важно повышать сбалансированность активов и обязательств по срочности, использовать актуальные подходы к расчету процентного риска и риска ликвидности", - отмечает ЦБ.

Банк России оценит практику управления процентным риском в крупных банках, а также разработает новые подходы к регулированию риска ликвидности.

ЦБ посчитал, что повышение ставок на 2 процентных пункта может привести к снижению годового чистого процентного дохода банков на 4-8%.