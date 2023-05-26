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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Brent подорожала до $76,8 за баррель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу и завершают неделю в плюсе.

К 17:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,72%), до $76,81 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,71 (0,99%), до $72,54 за баррель.

Поддержку рынку оказывают ожидания скорого решения проблемы лимита госдолга США. Как сообщила The Wall Street Journal, представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей Конгресса близки к заключению соглашения о повышении потолка госзаимствований. Источники издания отмечают, что переговорщики пока не достигли окончательного соглашения, однако существенно сблизили позиции.

С начала текущего года нефть подешевела примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики, а также ужесточения глобальной денежно-кредитной политики.

"Опасения в отношении состояния экономики сейчас влияют на рынок больше, чем факторы спроса и предложения, - отмечает аналитик Emirates NBD Эд Белл. - Мы ожидаем подъема цен на нефть в оставшейся части текущего года, если спрос продолжит расти и крупной рецессии удастся избежать".

По прогнозу Emirates NBD, средняя цена Brent в четвертом квартале текущего года составит $95 за баррель.

Brent WTI Конгресс США Emirates NBD
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