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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Цены на нефть продолжили снижение

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться утром в пятницу. Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность в отношении потолка госдолга США, хотя президент Джо Байден накануне отметил успешный ход переговоров по этому вопросу.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 в пятницу составляет $76,01 за баррель, что на $0,25 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $2,1 (2,7%), до $76,26 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,1 (0,14%), до $71,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов снизилась на $2,51 (3,4%), до $71,83 за баррель.

Обе марки вряд ли сильно изменятся в стоимости по итогам недели, указывает Trading Economics.

"Беспорядок вокруг переговоров о потолке госдолга, которые ушли на "дополнительное время", заставляет опасаться дефолта, - заявил аналитик Price Futures Group Фил Флинн, чьи слова приводит MarketWatch. - Эти опасения отвлекают нефтяной рынок от притаившегося дефицита предложения, который может нанести экономике больше ущерба, чем дефолт Соединенных Штатов".

Между тем министерство торговли США в среду улучшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%. Эксперты не ожидали пересмотра данных. Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2022 года рост ВВП составил 2,6%.

Brent нефть
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