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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $78,35 за баррель

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Brent стабильна на торгах в четверг, WTI слабо дешевеет после подъема накануне на данных о резком снижении запасов нефти в США.

Давление на рынок продолжает оказывать отсутствие соглашения по вопросу увеличения лимита госдолга США. Дедлайн для повышения потолка гозаимствований приближается: глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила накануне, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся в начале июня.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в четверг составляет $78,35 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $1,52 (2%), до $78,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,13 (0,17%), до $74,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на $1,43 (2%), до $74,34 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,456 млн баррелей, говорится в отчете Минэнерго США, опубликованном в среду. Это самое резкое падение с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics.

Резервы бензина снизились на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - на 561 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали уменьшения запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Спрос на нефть остается высоким, несмотря на сигналы ослабления мировой экономики, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Ситуация на рынке позволяет предположить, что в ближайшие недели запасы нефти продолжат сокращаться, поскольку предложение бензина ограничено, в то время как приближается сезон увеличения спроса", - приводит слова эксперта Market Watch.

Brent WTI США
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