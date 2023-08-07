Сумма исков "РусХимАльянса" к гарантам по контракту с Linde превысила $0,8 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сумма исков "РусХимАльянса" (СП "Газпрома" и "РусГазДобычи", один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге) к банкам-гарантам по контракту с Linde превысила $800 млн с подачей нового, на данный момент самого крупного иска.

В дополнение к искам к Deutsche Bank (22,2 млрд рублей) и Commerzbank AG (8,7 млрд рублей) 5 августа в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области был подан иск к UniCredit Bank AG на 45,689 млрд рублей, сообщается в судебной картотеке.

"РусХимАльянс" и консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

РХА указывал в судебных документах, что банки-гаранты отказываются исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции. Ранее в документах российского суда помимо UniCredit упоминался Bayrische Landesbank.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте принял к производству исковое заявление "РусХимАльянса" к Linde GmbH на 1,1 млрд евро. В качестве обеспечительной меры на российские активы Linde был наложен арест.

В ранее поданном иске к Deutsche Bank "РусХимАльянс" потребовал также обратить взыскание на доли иностранного банка в российских ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка".