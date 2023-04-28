Linde через суды Гонконга хочет остановить российскую тяжбу с "РусХимАльянсом"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU Германская Linde через суды Гонконга хочет остановить российский процесс о взыскании с нее "РусХимАльянсом" (СП "Газпрома" и "РусГазДобычи" - один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге) около $1,2 млрд в связи с неисполнением контракта.

"РусХимАльянс" и консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями Евросоюза.

"Исполнение контракта было на законных основаниях приостановлено Linde Engineering 27 мая 2022 года в соответствии с применимыми санкциями и в соответствии с решением санкционного органа Германии", - говорилось в отчете Linde.

"РусХимАльянс" уверен, что санкции не охватывают работы по контракту настолько, чтобы приостанавливать его полностью (они лишь могут затрагивать некоторые единицы некритичного оборудования для газоперерабатывающего завода), и потребовал возобновления работ.

"Поскольку работы так и не были возобновлены, заявитель 23 сентября 2022 года уведомил компанию Linde о расторжении контракта", - отмечает суд. Банки-гаранты ответили, что не могут исполнить свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте принял к производству иск "РусХимАльянса" к Linde GmbH на 1,1 млрд евро. Сумма включает порядка 972 млн евро и 7,6 млрд руб. в качестве возмещения убытков по контракту от 07.07.2021 № КГС-05/099-2021, а также 13,5 млн евро и 117,5 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Ранее в качестве обеспечительной меры на российские активы Linde был наложен арест.

Со своей стороны, компания в свежем отчете за первый квартал сообщает: "Linde GmbH 4 марта 2023 года подала уведомление об арбитраже в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) против "РусХимАльянса", утверждая, что РХА не имеет права на выплату, поданный в России иск нарушает арбитражное соглашение, а также что РХА должен компенсировать Linde убытки и ущерб, причиненные арестом российских активов. Кроме того, 17 марта 2023 года Linde GmbH получила от суда Гонконга судебный запрет, предписывающий "РусХимАльянсу" требовать приостановки рассмотрения российского иска и разрешать любые споры в арбитраже HKIAC".

Российский суд ранее публиковал позицию "РусХимАльянса" относительно места рассмотрения спора: "В ходе подготовки обращения в HKIAC "РусХимАльянс" установил, что основным предметом спора в HKIAC будут являться вопросы применения санкций к контракту и последствия их применения. В случае их применения "РусХимАльянс" полагает, что ему может быть отказано в возвращении даже излишне уплаченных авансовых платежей. При таких обстоятельствах РусХимАльянс намерен воспользоваться ч. 4 ст. 248.1 АПК РФ, которая устанавливает исключительную компетенцию российских судов по спорам, основанием которых являются ограничительные меры, даже если стороны заключили соглашение о рассмотрении споров в другом государстве или арбитраже".

Также суд приводил аргументацию РХА: "Ответчик совершает недобросовестные действия, которые свидетельствуют о том, что он в принципе не намерен исполнять обязательства перед российскими контрагентами под предлогом незаконных и односторонних санкций, введенных со стороны недружественных стран, что с учетом центра экономических интересов ответчиков (недружественные РФ юрисдикции - ФРГ, Ирландия - ИФ) влечет невозможность исполнения арбитражного решения за пределами России. Подрядчики из недружественных стран саботируют завершение строительства одного из крупнейших в России газоперерабатывающих заводов, который будет обеспечивать стратегические интересы России, и отказываются как от продолжения строительства, так и от возврата уплаченных за него денег со ссылкой на санкции".

Относительно ареста российских активов Linde уверена, что "определение суда, как ожидается, не окажет никакого влияния" на деятельность её российских предприятий. Однако заявляет: "Компания намерена настойчиво защищать свои интересы как в судебном, так и в арбитражном разбирательстве".