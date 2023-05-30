ЦБ предупредил о росте цен вслед за ростом потребительского спроса и ослаблением рубля

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Растущий потребительский спрос и ослабление рубля могут способствовать повышению текущих темпов роста потребительских цен и более быстрому ускорению годовой инфляции, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

"В этом случае для обеспечения инфляции на уровне цели в 2024 году может потребоваться проведение более жесткой денежно-кредитной политики", - отмечают аналитики ЦБ.

Они напоминают о временных лагах, с которыми решения по денежно-кредитной политике транслируются в динамику инфляции. "Это означает, что номинальные процентные ставки должны будут прирастать быстрее, чем ускорение роста цен и его влияние на рост инфляционных ожиданий", - поясняет департамент ЦБ.

Сдержать совокупный спрос во второй половине 2023 года и далее должно снижение ненефтегазового дефицита бюджета с текущего уровня до уровня, утвержденного в законе о бюджете на этот и последующие годы (то есть возврат к параметрам бюджетного правила). "Это способно действовать как дезинфляционный фактор, снижающий потребность в ужесточении ДКП", - подчеркивается в документе.

Рост потребительских цен в апреле-мае оставался умеренным при увеличении темпов роста устойчивых компонентов цен с пониженного уровня, отмечают эксперты. При этом в производственном звене наблюдается все более выраженный опережающий рост цен на потребительские товары, что указывает на вероятное повышение инфляционного давления. Это может потребовать повышения ключевой ставки для того, чтобы инфляция соответствовала цели вблизи 4% в 2024 году, отмечают аналитики ЦБ.