В ЦБ РФ допустили усиление влияния бюджетного фактора на инфляцию на краткосрочном горизонте

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Влияние бюджетного фактора на инфляцию в России на краткосрочном горизонте может усилиться, ЦБ это учитывает при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Вклад бюджета в инфляцию на краткосрочном горизонте также может усилиться, мы даем себе в этом отчет", - сообщила Юдаева на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

"Пока действует бюджетное правило, среднесрочные бюджетные риски этим сдерживаются", - подчеркнула первый зампред ЦБ.

Дефицит бюджета РФ за январь-апрель 2023 года, по предварительной оценке, составил 3,4 трлн рублей (годовой план - 2,9 трлн рублей). Доходы бюджета за четыре месяца составили 7,8 трлн рублей, расходы - 11,2 трлн рублей.

Повышенные бюджетные расходы до сих пор не оказывали полноценного влияния на спрос, так как не все из них были доведены до конечных получателей. "Сейчас ситуация меняется, потребление восстанавливается", - отметила Юдаева.

Она также обратила внимание на проинфляционные риски со стороны рынка труда, напомнив, что безработица в марте оставалась на исторически минимальном уровне - 3,4% (сезонно сглаженная). "В некоторых секторах наблюдается нехватка рабочей силы. Без ускоренного роста производительности труда в такой ситуации возможны повышенные проинфляционные риски", - заявила первый зампред ЦБ.

Кроме того, инфляционные риски создают повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также геополитические факторы, подчеркнула Юдаева.

В таких условиях Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, отметила она.