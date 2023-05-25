Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

В ЦБ РФ допустили усиление влияния бюджетного фактора на инфляцию на краткосрочном горизонте

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Влияние бюджетного фактора на инфляцию в России на краткосрочном горизонте может усилиться, ЦБ это учитывает при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Вклад бюджета в инфляцию на краткосрочном горизонте также может усилиться, мы даем себе в этом отчет", - сообщила Юдаева на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

"Пока действует бюджетное правило, среднесрочные бюджетные риски этим сдерживаются", - подчеркнула первый зампред ЦБ.

Дефицит бюджета РФ за январь-апрель 2023 года, по предварительной оценке, составил 3,4 трлн рублей (годовой план - 2,9 трлн рублей). Доходы бюджета за четыре месяца составили 7,8 трлн рублей, расходы - 11,2 трлн рублей.

Повышенные бюджетные расходы до сих пор не оказывали полноценного влияния на спрос, так как не все из них были доведены до конечных получателей. "Сейчас ситуация меняется, потребление восстанавливается", - отметила Юдаева.

Она также обратила внимание на проинфляционные риски со стороны рынка труда, напомнив, что безработица в марте оставалась на исторически минимальном уровне - 3,4% (сезонно сглаженная). "В некоторых секторах наблюдается нехватка рабочей силы. Без ускоренного роста производительности труда в такой ситуации возможны повышенные проинфляционные риски", - заявила первый зампред ЦБ.

Кроме того, инфляционные риски создают повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также геополитические факторы, подчеркнула Юдаева.

В таких условиях Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, отметила она.

Ксения Юдаева Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

Падение рынка акций Европы в среду было наихудшим за два месяца

ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительную информацию за некоторыми изъятиями

ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительную информацию за некоторыми изъятиями

Еврокомиссия предложила Литве отказаться от компенсаций энергозатрат

Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разрешился

Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разрешился
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });