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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Банк России продолжает обсуждать снижение цели по инфляции

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Банк России оценит целесообразность и возможные сроки снижения цели по инфляции после ее стабилизации вблизи 4% и ослабления общей экономической неопределенности, говорится проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы.

Регулятор продолжит обсуждать вопрос снижения таргета по инфляции с бизнесом, аналитическим и экспертным сообществом, общественными организациями, правительством и Федеральным собранием.

"В случае принятия Банком России решения о снижении уровня цели оно будет объявлено заблаговременно (за несколько лет до изменения) для минимизации краткосрочных издержек перехода к новому уровню цели", - отмечает ЦБ.

Предпосылки для снижения уровня цели по инфляции сложились к концу 2021 года, напомнил Банк России. Вместе с тем, на текущем этапе, когда произошло кардинальное изменение внешних условий для российской экономики и продолжается ее структурная перестройка, требуется дополнительная осторожность при рассмотрении этого вопроса, подчеркнул ЦБ.

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