РЖД могут получить ещё до 218 млрд руб. из ФНБ на развитие Восточного полигона

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" может получить новый транш из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие Восточного полигона, сообщил замминистра транспорта РФ Валентин Иванов журналистам в кулуарах форума "Контейнеры 2023. Форсайт рынка" во вторник в Москве.

Отвечая на вопрос, планируется ли еще привлечение средств ФНБ на финансирование инвестпрограммы РЖД, замминистра перечислил обсуждавшиеся проекты: "Это развитие Восточного полигона, третий этап, привлечение туда средств ФНБ. Также рассматривался вопрос привлечения средств ФНБ на строительство ВСМ (высокоскоростные магистрали - ИФ), но с учётом того, что сейчас окончательного решения по ВСМ нет, здесь пока на паузе этот вопрос".

"По Восточному полигону рассматривается этот вопрос. Цифра была предварительно порядка 200-218 млрд руб.", - сказал Иванов.

Говоря об инвестпрограмме РЖД на 2024 г., Иванов сообщил, что документ в стадии обсуждения, объем будет определён в третьем квартале.

"Мы ожидаем, что сумма не будет меньше, чем в текущем году", - отметил он. Инвестпрограмма РЖД на 2023 г. была утверждена в объёме 1,074 трлн руб.

В прошлом году РЖД получили из ФНБ 467 млрд руб.