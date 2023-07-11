РЖД рассчитывают на 300 млрд руб. из ФНБ для третьего этапа развития Восточного полигона

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" рассчитывает привлечь из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) порядка 300 млрд рублей на финансирование работ 3-го этапа развития Восточного полигона. Об этом сообщил журналистам замглавы компании по строительному комплексу Андрей Макаров.

По его словам, на сегодняшний день 3-й этап развития Восточного полигона разделен на подэтапы. Подэтап 3.1. предполагает развитие участка от Улака до Ванино и увеличение провозной способности БАМа и Транссиба до 197 млн тонн к 2027 г., в том числе под вывоз дополнительного угля из Эльги.

"Это чисто проект БАМовский, он включает в себя 84 объекта, которые мы сегодня начали проектировать. Мы в прошлом году получили финансирование, начали проектные работы по этим 84 объектам. В принципе, в I квартале следующего года должны там (одобрение - ИФ) Госэкспертизы получить, и по первоначальным планам мы даже собирались начать делать подготовительные работы в следующем году. Но пока есть вопросы с источником финансирования", - сообщил Макаров.

Он отметил, что в инвестпрограмме РЖД на 2023 год средства на это не были предусмотрены, но вскоре планируется рассмотрение инвестпрограммы на 2024 год. "Будем надеяться, что какие-то средства на это совет директоров готов предусмотреть", - отметил топ-менеджер.

"Мы, безусловно, готовы разворачивать работы и параллельно с завершением 2-го этапа (начинать - ИФ) разворот уже 3-го этапа", - подчеркнул он.

Подэтап 3.2. предполагает увеличение провозной способности до 210 млн тонн и включает в себя 45 объектов. Если получится в ближайшее время начать проектирование этого подэтапа, то 210 млн тонн будут достигнуты к 2030 году. "Мы выступили с предложением, чтобы начать задельное проектирование", - сказал Макаров.

Полноценный 3-й этап предполагает провозную способность в 255 млн тонн к 2032 году. "Но это связано как раз с концессионными инициативами. ", - сообщил он.

По оценкам, сделанным в прошлом году, стоимость подэтапа 3.1 составляла примерно 450-460 млрд рублей.

"Пока мы проектируем (подэтап 3.1. - ИФ) за свои (средства - ИФ). Безусловно, у компании есть планы обращаться за финансированием в ФНБ, - сообщил Макаров, отвечая на вопрос о планах обращения в ФНБ за финансированием третьего этапа Восточного полигона. - Когда третий этап, те 197 (млн тонн - ИФ) обсуждались, тогда мы сразу закладывали в модели и озвучивали, что порядка 300 млрд руб., мы рассчитывали, что будет профинансировано за счет средств ФНБ. Этих решений пока нет. То есть мы пока проектируем".

От отметил, что стоимость 2-го этапа Восточного полигона, реализацией которого сейчас занимаются РЖД, оценивается примерно в 1,1 трлн руб. "Это та цифра, которую нам предстоит до конца 2025 г. в текущем формате финансирования израсходовать для того, чтобы построить и реконструировать 280 объектов, которыми мы занимаемся в рамках 2-го этапа", - сказал он, напомнив, что итогом реализации 2-го этапа будет провозная способность в 180 млн тонн в 2024 году.

Замглавы компании также сообщил, что в 2019 году РЖД выполнили работы на Восточном полигоне на 40 млрд рублей, в 2020 году – на 69 млрд рублей, в 2021 году – на 78 млрд рублей, в 2022 году – на 138 млрд рублей, в 2023 году – планируется 250 млрд рублей, а в 2024 году – порядка 400 млрд рублей.

Как сообщалось, объем перевозок по Восточному полигону в 2022 году составил 148,8 млн тонн, провозная способность – 158 млн тонн. По итогам 2023 года РЖД планируют перевезти по Восточному полигону свыше 160 млн тонн, а провозные возможности нарастить до 173 млн тонн.