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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Цена нефти Brent снизилась до $73,35 за баррель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в среду составляет $73,35 за баррель, что на $0,19 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $3,53 (4,6%), до $73,54 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,24 (0,35%), до $69,22 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов уменьшилась на $3,21 (4,4%), до $69,46 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, обе марки накануне закрылись на минимумах с 4 мая.

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Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.

Кроме того, рынок оценивает макроэкономические данные из Китая. Опубликованное в 4:30 по московскому времени официальное майское значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности не оправдало прогноза аналитиков на уровне 49,4 пункта, снизившись до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле.

Слабая статистика усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти, указывает Trading Economics.

нефть
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