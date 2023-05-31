Brent торгуется у $72,84 за баррель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднялись с внутридневных минимумов, но остаются ниже итоговых значений предыдущей сессии.

К 18:10 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,95%), до $72,84 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,68 (0,98%), до $68,78 за баррель.

В течение сессии в среду цена Brent опускалась до $71,39 за баррель, WTI - до $67,03 за баррель.

"Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на нефть, и их опасения усугубили разочаровывающие данные о спаде активности в промышленном секторе КНР, - сказал MarketWatch главный аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста. - Поскольку экономические перспективы Китая - крупнейшего мирового импортера нефти - остаются неопределенными, ожидания в отношении спроса на сырье ухудшаются, и цены падают".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Давление на нефтяной рынок также усиливает укрепление доллара, делающее сырьевые товары менее привлекательными для держателей других валют.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,34% в ходе торгов в среду, более широкий WSJ Dollar Index - 0,41%.

Внимание трейдеров направлено на очередную встречу государств ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.