Сечин заявил, что простой "Сахалина-1" после ухода Exxon негативно повлиял на техусловия разработки

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вынужденный простой проекта "Сахалин-1" после ухода американской компании ExxonMobil с позиции оператора негативно сказался на технических условиях разработки месторождений, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе НК.

При этом он отметил, что "в I квартале 2023 года, несмотря на ухудшение внешней среды, "Роснефть" смогла продемонстрировать рост объемов производства, причем как жидких углеводородов, так и газа". "Основным драйвером роста стал проект "Сахалин-1", суточная добыча в рамках которого выросла в 1,8 раза квартал к кварталу", - уточнил Сечин.

Как сообщалось, в апреле 2022 года прежний оператор - Exxon Neftegas Ltd - объявил форс-мажор и начал сокращать добычу. В мае она упала до 10 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 220 тыс. б/с ранее, к октябрю и вовсе была остановлена.

В октябре был опубликован указ о замене оператора "Сахалина-1" с Exxon Neftegas Ltd. на российское ООО "Сахалин-1". Единоличным исполнительным органом нового оператора является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

"Сахалинморнефтегаз-Шельфу" в новом ООО полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном уходе из России, ее невостребованная доля подлежит оценке и последующей продаже российскому юридическому лицу.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.

По данным ONGC, добыча нефти на "Сахалине-1" в настоящее время достигла уровня 190-200 тыс. баррелей в сутки.