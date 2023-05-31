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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

План по выпуску SSJ100 в 2023 году сокращен с 19 до 6 штук из-за проблем с запчастями

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В 2023 году из-за санкций будет выпущено самолетов Superjet-100 втрое меньше запланированного - 6 штук вместо 19, сообщил министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании правительства региона.

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"По итогам 2022 года объем производства предприятие (завод ПАО "Корпорация "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре - ИФ) увеличило в 1,3 раза. Вместе с тем, в целом по отрасли показатели снижены. Основная причина - корректировка программы по региональному самолету Superjet-100: из 19 единиц в 2023 году мы, к сожалению, можем выпустить только 6 единиц в связи с отказом поставки импортного оборудования", - сказал он.

При этом, по его словам, завод в Комсомольске-на-Амуре наращивает производственные мощности. "За счет ресурсов федерального бюджета планируется реконструкция и расширение производства и серийного выпуска истребителей пятого поколения", - добавил Романов.

В 2022 году комсомольский авиазавод планировал выпустить 10 единиц Superjet-100, в 2023 году поставки этого самолета "будут меньше, чем в 2022 году", сообщал в июне 2022 года тогдашний вице-премьер Юрий Борисов (сейчас возглавляет "Роскосмос"). До этого вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в 2022 году заказчики получат минимум 19 Superjet-100, включая новые заводские и ранее не реализованные "белые хвосты" (уже построенные, но не переданные заказчику самолеты - ИФ).

Западные санкции предусматривают запрет на поставки систем и комплектующих, необходимых для производства и обслуживания авиатехники. Российский авиапром перестал получать компоненты из-за рубежа даже по предоплаченным заказам, сообщал Мантуров. Заморозка авансированных контрактов по компонентам будет оспариваться в судах, говорил он.

С 2024 года предприятия российского авиапрома планируют начать серийный выпуск самолета SSJ-New - импортозамещенной версии Superjet-100.

SSJ100 Superjet-100 Иркут Юрий Борисов Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край
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