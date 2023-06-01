"Соллерс" ждет в 2023 году роста продаж выше 12%, если не будет проблем с комплектующими

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Продажи ПАО "Соллерс" в 2023 году могут увеличиться в годовом измерениина 12%, рост может быть и больше при условии отсутствия проблем с ресурсно-компонентной базой, сообщила журналистам в кулуарах конференции ЦИПР замгендиректора и совладелец "Соллерс" Зоя Каика.

"Мы рассчитываем, что в целом мы в рамках динамики прироста общего рынка где-то плюс 12% прибавим по объемам продаж в этом году. Прежде всего по "УАЗу". При благоприятном развитии ситуации с поставками комплектующих возможен и больший рост", - сказала она.

Она не стала комментировать ожидания относительно финансовых результатов этого года, напомнив, что по итогам 2022 года компания воспользовалась правом не публиковать отчетность.

Последний раз "Соллерс" раскрывал финансовые результаты за 6 месяцев 2022 года. Тогда компания получила 1,1 млрд рублей чистого убытка по МСФО, снизив выручку на 29%, до 28,2 млрд рублей. При этом по итогам 2022 года "Соллерс" намерен выплатить дивиденды: совет директоров в начале мая утвердил рекомендацию на уровне 45,39 рубля на акцию.

"На 2023 год прогнозы говорить пока что достаточно сложно. Мы, естественно, рассчитываем закончить 2023 год с прибылью. Но по-прежнему сохраняется очень много вызовов, основной из которых - это, конечно, по-прежнему процесс поставок ресурсно-компонентной базы. Имею в виду, прежде всего, УАЗ. Мы работаем безостановочно, но риски по ряду компонентов сохраняются в силу того, что в такие ограниченные сроки, как год, ряд компонентов заместить и перейти на новых российских стабильных поставщиков достаточно сложно", - сказала Каика, отметив, что эти сложности характерны в целом для российских автопроизводителей.

"Мы с максимальной мобилизацией сейчас работаем с точки зрения обеспечения поставок критичных компонентов на конвейер "УАЗа". Рассчитываем, что запланированную производственную программу "УАЗа" мы полностью используем", - подчеркнула топ-менеджер.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ"), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область), предприятие "Соллерс Алабуга" в Елабуге по выпуску LCV бренда Sollers, а также готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda) и площадку СП с Isuzu в Ульяновской области.