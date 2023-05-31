Изменения в демпфер, снижающие выплаты нефтяникам вдвое, могут перенести на сентябрь

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вступление в силу скорректированного топливного демпфера, предполагающего сокращение в два раза выплат нефтяным компаниям из бюджета, скорее всего, будет перенесено с июля на сентябрь, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Пока законопроект, предполагающий изменение демпфера по нефтепродуктам, еще даже не внесен в Госдуму.

Собеседники агентства отмечают, что обсуждение корректировки параметров демпфера затянулось, и с процедурной точки зрения ведомства не успевают согласовать и внести законопроект в Госдуму в такие сроки, чтобы он вступил в силу с 1 июля, как планировалось.

Один из источников утверждает, что 2 июня у вице-премьера Александра Новака состоится совещание по теме топливного демпфера. В минувшую пятницу Новак собирал руководство нефтяных компаний для обсуждения проблем топливного рынка, где была отмечена стабильная его работа.

Вопрос обсуждается в правительстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина, окончательные решения не приняты.

В апреле министр финансов Антон Силуанов заявлял, что топливный демпфер сейчас идет в маржу нефтепереработчиков, Минфин "не может пройти мимо этого факта, надо корректировать". Чтобы исправить ситуацию, его ведомство предложило снизить демпфер в 2 раза с июля 2023 по июль 2024 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд рублей в месяц. Отвечая на вопрос, за счет какого параметра в расчете демпфера планируется корректировка этого механизма, Силуанов говорил: "Просто коэффициент 0,5".

В 2023 году это будет уже вторая корректировка топливного демпфера. Ранее, с 1 апреля, было реализовано следующее изменение: увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также введён ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.

Однако это не помогло бюджету сэкономить. Нефтяники в апреле получили из бюджета 107,2 млрд рублей против 96,7 млрд рублей в марте. Именно тот факт, что апрельская корректировка демпфера не дала серьезной экономии, стал причиной для обсуждения более радикального изменения параметров механизма.

Как сообщалось, в январе-апреле 2023 года выплаты по демпферу нефтяникам из бюджета составили 360,5 млрд рублей против 801,9 млрд рублей в соответствующем периоде предыдущего года, а за весь 2022 год бюджет заплатил нефтяным компаниям рекордные 2,16 трлн рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. До апреля 2023 года он рассчитывался по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница была положительная, а экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платило нефтяным компаниям, если разница была отрицательная - нефтяники платили в бюджет. Однако санкции против РФ привели к тому, что некорректно стало считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов, а российская нефть Urals стала торговаться с дисконтом. В настоящее время Минфин ищет оптимальную формулу топливного демпфера, чтобы увеличить экономию федерального бюджета, но и резко не ухудшить экономику нефтеперерабатывающих заводов, а также всего топливного рынка.