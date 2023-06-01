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МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" сообщило, что консолидировало 100% АО "Гольфстрим охранные системы", специализирующегося на предоставлении услуг безопасности и решений "умного дома".

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Речь идет о покупке 41,62% акций АО, сумма сделки не раскрывается.

МТС вошла в капитал "Гольфстрим охранные системы" весной 2022 года, купив 58,38% компании за 2 млрд рублей. Тогда сообщалось, что в течение 3 лет МТС может консолидировать 100% общества.

Сделка позволила МТС завершить реорганизацию направления "Умный дом", целью которой была консолидация активов "Гольфстрима" и проектов, связанных с безопасностью и внедрением цифровых систем для управления домом и офисом под руководством ООО "МТС Умный дом".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в капитал ООО "МТС Умный Дом" вошел Вениамин Письман, 30 мая получив 25,74%.

В сообщении МТС говорится, что Письман являлся собственником "Гольфстрим охранные системы"; по итогам сделки он также назначен председателем совета директоров ООО "МТС Умный дом".

АО "Гольфстрим охранные системы" предоставляет комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечек воды, а также элементы "умного дома"; решения доступны для установки в домах, офисах, квартирах, магазинах.

В 2022 году выручка "Гольфстрим охранные системы" составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль - 178,6 млн рублей.

Согласно материалам АО "Гольфстрим охранные системы", компания создана в 1994 году. В 1999 году ее акционерами являлись американское торговое предприятие U.S. Express - 67% акций, американское торговое предприятие Misash security systems, Inc. - 18% акций, Вениамин Письман - 6,3% акций, Артур Файзуллин - 3,8% акций, Ильдар Насхутдинов - 2,5% акций.

По данным "СПАРК-Интерфакс" от 2009 года, 100% владельцем компании являлась кипрская Renninga Holdings Limited. Более актуальная информация о бенефициарах не раскрывалась.

На момент сделки по вхождению в капитал АО, МТС говорила, что на базе актива будет развивать новое бизнес-направление "Умный дом".

ООО "МТС Умный дом" зарегистрировано в марте 2023 года с уставным капиталом 1,4 млрд рублей.

МТС Гольфстрим Вениамин Письман
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