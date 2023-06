Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сохраняющаяся устойчивость американской экономики, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, вынуждает инвесторов отказываться от прогнозов снижения базовой процентной ставки в 2023 году.

Ожидавшееся ранее смягчение политики ФРС было ключевым фактором, поддерживавшим фондовый рынок в текущем году, и теперь Уолл-стрит лишается этой поддержки, пишет The Wall Street Journal.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры ждут, что к концу текущего года она будет составлять 5% годовых, тогда как еще месяц назад прогнозировали снижение до 4%, показывают данные Tradeweb.

Ожидания снижения ставки поддерживали, в частности, акции крупных технологических компаний, включая Apple Inc., Amazon.com Inc., а также Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена), которые страдали в результате подъема ставки в 2022 году. Бумаги каждой из этих трех компаний подорожали более чем на 35% в 2023 году, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 28%.

Эксперты считают, что высокие процентные ставки будут оказывать давление на фондовый рынок США во втором полугодии, несмотря на стабильность американской экономики и корпоративных прибылей. Многие отмечают, что большинство отраслевых сегментов фондового рынка остаются довольно слабыми, несмотря на рост индексов.

"Nasdaq уверенно вырос благодаря подъему котировок акций всего нескольких компаний, тогда как остальные бумаги в основном подешевели, - отмечает портфельный управляющий Spouting Rock Asset Management Рис Уильямс. - Это показывает, насколько людей нервирует то, что снижения ставки ФРС в ближайшее время может не произойти".

Отчет по американскому рынку труда, опубликованный в минувшую пятницу, показал сохранение высоких темпов роста занятости в США при более медленном увеличении зарплат.

Число рабочих мест в Штатах в мае увеличилось на 339 тысяч, максимальными темпами за последние четыре месяца, говорится в отчете Министерства труда. Рост средней почасовой оплаты работникам в частном секторе замедлился до 0,3% с 0,4% в помесячном выражении и до 4,3% с 4,4% в годовом.

Сильные показатели рынка труда означают, что Федрезерв, скорее всего, пропустит подъем ставки на июньском заседании, однако рассмотрит возможность повышения ставки на следующем заседании, говорит аналитик Colony Group Рич Стейнберг.

"Нарратив будет таким: давайте посмотрим, что будет дальше, и примем решение в зависимости от новых данных в июле", - сказал он.

Главный экономист по США Morgan Stanley Эллен Центнер придерживается мнения о том, что ФРС сделает паузу в цикле ужесточения политики в июне и будет сохранять ставку на текущем уровне (5-5,25%) до конца 2023 года. Центнер ожидает, что американский ЦБ начнет снижать ставку в первом квартале 2024 года.