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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Акционеры SFI решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Акционеры инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания.

Они также избрали новый совет директоров в количестве 7 человек, но его состав не раскрывается.

Чистая прибыль SFI по МСФО в 2022 году увеличилась на 47% по сравнению с 2021 годом, до 6,1 млрд рублей.

Последний раз SFI платил дивиденды по итогам 2018 года.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,3% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,7% - другим акционерам (в том числе 10,7% акций находятся в свободном обращении). Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% в "Регион Эстейт", которая развивает игровой сервис GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".

SFI Сафмар финансовые инвестиции
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