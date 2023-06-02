Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Министр нефти Ирака заявил, что решение ОПЕК+ будет направлено на стабилизацию рынка

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ на встрече в Вене 4 июня намерены принять решение, которое обеспечит стабильность глобального нефтяного рынка и удовлетворит всех его участников, заявил журналистам министр нефти Ирака Хайян Абдулгани.

"(Страны ОПЕК+) принимают решения, основанные на базовом анализе, для достижения стабильности на рынке нефти. На основе этой политики будут рассмотрены актуальные рыночные данные, и мы примем правильное решение. Мы добиваемся лучшего решения для стабильности мирового рынка нефти", - сказал он.

ОПЕК Ирак Вена Хайян Абдулгани
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ на 1 мая были в 1,6 раза выше прошлогодних

Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ на 1 мая были в 1,6 раза выше прошлогодних

Росбанк тестирует трансграничные расчеты в криптовалюте

Госкомиссия оценила обеспеченность извлекаемыми запасами газа в РФ в 90 лет

Госкомиссия оценила обеспеченность извлекаемыми запасами газа в РФ в 90 лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });