Министр нефти Ирака заявил, что решение ОПЕК+ будет направлено на стабилизацию рынка

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ на встрече в Вене 4 июня намерены принять решение, которое обеспечит стабильность глобального нефтяного рынка и удовлетворит всех его участников, заявил журналистам министр нефти Ирака Хайян Абдулгани.

"(Страны ОПЕК+) принимают решения, основанные на базовом анализе, для достижения стабильности на рынке нефти. На основе этой политики будут рассмотрены актуальные рыночные данные, и мы примем правильное решение. Мы добиваемся лучшего решения для стабильности мирового рынка нефти", - сказал он.