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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Источники сообщили, что комитет ОПЕК+ начался после шестичасовой задержки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начался в Вене, сообщили источники "Интерфакса".

Изначально комитет должен был начаться в 11:00 по венскому времени.

Участники ОПЕК+ всё это время вели частные переговоры.

По словам одного из источников, стороны пришли к некоему соглашению.

Ранее сообщалось, что министры ОПЕК+ обсудят в Вене ситуацию на рынке нефти и свои возможные действия. Накануне прошла встреча министров стран ОПЕК, которая, по словам ее участников, была посвящена административным вопросам.

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