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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Министры нефти Анголы и Габона покинули здание ОПЕК

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантину Азеведо и министр нефти Габона Винсент Массасса покинули здание ОПЕК, где в воскресенье запланирована встреча стран-участниц ОПЕК+, передает корреспондент "Интерфакса".

Министры не стали отвечать на вопросы журналистов об итогах переговоров.

По информации агентства, страны ОПЕК обсуждали изменение квот ряда африканских стран, которые не в состоянии достичь разрешенного уровня, в пользу других стран.

газ нефть Ангола Габон ОПЕК ОПЕК+
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