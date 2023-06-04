Министры нефти Анголы и Габона покинули здание ОПЕК
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантину Азеведо и министр нефти Габона Винсент Массасса покинули здание ОПЕК, где в воскресенье запланирована встреча стран-участниц ОПЕК+, передает корреспондент "Интерфакса".
Министры не стали отвечать на вопросы журналистов об итогах переговоров.
По информации агентства, страны ОПЕК обсуждали изменение квот ряда африканских стран, которые не в состоянии достичь разрешенного уровня, в пользу других стран.