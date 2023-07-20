Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 августа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Заседание министерского мониторингового комитета альянса ОПЕК+ (JMMC), ранее запланированное на 3 августа, перенесено на день, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций. Встреча состоится в онлайн-режиме 4 августа.

В октябре 2022 года министры ОПЕК+ решили раз в два месяца проводить заседания министерского комитета, цель которого - обсуждение ситуации на рынке.

JMMC может созвать внеплановую полноформатную встречу министров ОПЕК+ в любое время, если это будет необходимо для реагирования на изменения на рынке. Сейчас министры встречаются раз в полгода, следующие переговоры намечены на 26 ноября.

JMMC ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд утвердил мировое соглашение "ГАЗа" и VW о расторжении договора о промсборке

Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

ЕС полностью освободил от пошлин и квот закупки сельхозпродукции из Молдавии

США ввели санкции против УГМК

Gunvor назвал беспричинным отказ Аргентины принять танкер с российским СПГ

Принят закон об исключении иностранных структур из цепи владения "значимыми" компаниями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });