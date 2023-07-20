Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 августа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Заседание министерского мониторингового комитета альянса ОПЕК+ (JMMC), ранее запланированное на 3 августа, перенесено на день, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций. Встреча состоится в онлайн-режиме 4 августа.

В октябре 2022 года министры ОПЕК+ решили раз в два месяца проводить заседания министерского комитета, цель которого - обсуждение ситуации на рынке.

JMMC может созвать внеплановую полноформатную встречу министров ОПЕК+ в любое время, если это будет необходимо для реагирования на изменения на рынке. Сейчас министры встречаются раз в полгода, следующие переговоры намечены на 26 ноября.