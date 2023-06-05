Новый глава "АЛРОСА" не исключил возможной диверсификации

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Диверсификация "АЛРОСА" в другие виды полезных ископаемых и отрасли - это один из способов обеспечения долгосрочного развития, считает новый гендиректор алмазодобытчика Павел Маринычев.

"Возможная диверсификация в другие виды полезных ископаемых, возможно, в другие отрасли", - сказал он каналу "Алмазный край", перечисляя задачи и планы компании.

Он отнес диверсификацию к одному из вариантов того, что "АЛРОСА" "можно и нужно делать для того, чтобы на довольно дальнюю перспективу смотреть спокойно и уверенно".

"Есть перспективные отрасли, которыми компания уже занимается. Например, довольно активно и динамично развивается энергетическая компонента нашей компании", - уточнил Маринычев.

Говоря о текущем состоянии "АЛРОСА", он отметил, что сейчас у компании отрицательный чистый долг, что стало итогом стремительного сокращения долговой нагрузки в течение последних лет.

"Сейчас мы наблюдаем отрицательный чистый долг. Если сальдировать собственные денежные средства и средства, которые мы будем выплачивать, то у нас денег больше, чем долгов. У нас есть подушка безопасности, чтобы при любых обстоятельствах, не делая резких движений, осмотреться и понять, как двигаться дальше", - сказал он.

Ключевой задачей он назвал сохранение стабильности работы компании в новых условиях геополитики. Маринычев отметил, что продажи алмазов "АЛРОСА" находятся под давлением, поэтому компания работает над сохранением действующих и формированием новых каналов сбыта продукции.

"АЛРОСА", по словам гендиректора компании, "будет смотреть на новые развивающиеся рынки, которые для нас не казались приоритетными, а сейчас они становятся быстрорастущими".

Планируется также развивать новые формы и каналы перечисления средств за продукцию компании. "Получать расчеты за поставленную продукцию с каждым днем становимся сложнее", - отметил он.

"Есть и определенные негативные тенденции рынка в последний месяц", - добавил Маринычев.

Компания также будет работать над новой технической политикой, что позволит уйти от линеек западной техники и оборудования, которые сейчас невозможно поставить в страну, сказал он. На ближайшие годы компания обеспечена техникой и запчастями, удалось собрать остатки оборудования, часть еще в процессе поставки, но в будущем будут действовать иные технологические цепочки, в том числе на внутреннем рынке, считает Маринычев.

Тема диверсификации бизнеса "АЛРОСА" не рассматривалась в практическом ключе после того, как после кризиса 2008-2009 годов компания купила газовые активы и железорудный проект "Тимир". Газовые активы были проданы "НОВАТЭКу" в 2018 году, а на свою долю в СП с Evraz по освоению "Тимира" "АЛРОСА" по-прежнему ищет покупателя.

В 2020 году вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предлагал рассмотреть вхождение "АЛРОСА" в разработку месторождений золота и лития из-за сложной ситуации на рынке алмазов, но этот вопрос не имел развития.

В 2016 году "дочка" "АЛРОСА" "Алмазы Анабара", которая занимается алмазами на россыпных месторождениях, получила лицензию на добычу попутного золота и других драгметаллов в связке с алмазодобычей. С 2017 года компания производила порядка 150 кг золота в год. "Алмазы Анабара" с июня 2016 года и до своего перехода на пост руководителя "АЛРОСА" возглавлял Павел Маринычев.