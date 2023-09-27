Криптобиржа Binance объявила об уходе из РФ

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Криптобиржа Binance сообщила об уходе из России.

"Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований", - заявил директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман, процитированный в сообщении Binance.

Биржа заявила, что заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. "С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX", - сказано в релизе.

В течение нескольких месяцев Binance закроет все бизнес-направления в России.

"Несмотря на то, что финансовые подробности сделки остаются конфиденциальными, следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе", - говорится в сообщении.

CommEX в лаконичном разделе "О нас" на сайте компании сообщает, что это "централизованная криптовалютная биржа". Информации об учредителях там нет.