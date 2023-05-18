"Безвозмездное" опережающее перечисление windfall tax в проекте заменили на "обеспечительный платеж"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минфин заменил формулировку о досрочной уплате разового налога на сверхприбыль прошлых лет в 2023 году с "безвозмездно перечисленных" в федеральный бюджет денежных средств на "обеспечительный платеж по налогу".

Такие изменения содержатся в финальной версии законопроекта "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", внесенного в правительство.

Как объяснил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, таким образом было решено придать перечислению средств в этом году, если налогоплательщик решит воспользоваться таким правом (это, как сообщалось, снизит фактическую ставку с 10% до 5%), статус налогового платежа. "Уточнением формулировки просто определяется правовой статус платежа, чтобы он был обязательным. Первоначально правовой статус внесения платежа в 2023 году был определен не четко. Установив его в формате обеспечительного платежа, мы сделали его обязательным и урегулировали этот вопрос. Только в том случае, если обеспечительный платеж будет внесен, возникает возможность уменьшить сумму налога", - пояснил он.

Возможность уплаты налога в 2023 году по ставке 5% формально описана в законопроекте как получение налогового вычета, определение которого теперь выглядит следующим образом: "Размер налогового вычета определяется как сумма обеспечительного платежа по налогу, перечисленного в федеральный бюджет за период начиная с 1 октября 2023 года по 30 ноября 2023 года включительно". При этом размер налогового вычета не может превышать половину суммы налога, исчисленного по ставке 10%.

Минфин ранее оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд рублей, и деньги, по словам министра финансов Антона Силуанова, ждет именно в 2023 году, то есть рассчитывает, что "ранним платежом" воспользуются все основные налогоплательщики.

Остальные параметры законопроекта остались практически без изменений. Налог по-прежнему не будет распространяться на нефтяные, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей СПГ, предприятия малого и среднего бизнеса, а также на компании, созданные после 1 января 2021 года (в том числе иностранные, начавшие осуществлять деятельность в России после этой даты), за исключением созданных путем реорганизации, а также компании в составе КГН, куда также входят угольные, нефтяные или нефтеперерабатывающие компании.

Сазанов, отвечая на вопрос, окончательный ли это перечень или в нем появятся еще какие-то отрасли, отметил: "На данном этапе в рамках работы, которая проводилась внутри Минфина, этот текст окончательный. Я не могу прогнозировать, какие могут возникнуть вопросы в дальнейшем, например, у парламентариев перед вторым чтением. Минфин полагает, что никаких изъятий, кроме тех, что есть сейчас в законопроекте, быть не должно".

В целом к плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в РФ через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским. Компании, которые в 2022 году были ответственными участниками консолидированной группы налогоплательщиков (то есть исчисляли и уплачивали налог на прибыль), будут уплачивать и единоразовый налог за компании, которые были на тот момент участниками группы.

Налоговой базой для windfall tax будет денежное выражение сверхприбыли прошлых лет, которая определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и за 2022 год над прибылью за 2018 и за 2019 годы. Прибыль будет исчисляться как сумма налоговых баз по налогу на прибыль организаций с учетом переноса убытков предыдущих периодов и без учета ряда налоговых баз, в том числе доходов от дивидендов, от операций с ценными бумагами, от продажи долей участия или акций, финрезультаты деятельности ЦБ в рамках закона "О Банке России.

Также для компаний, участвующих в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, при определении прибыли не будет учитываться налоговая база от осуществления деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта по этому соглашению.

Налоговая база принимается равной нулю, если величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась менее или равна величине прибыли за 2018 и прибыли за 2019 годы, а также если она оказалась равной или меньше 1 млрд рублей (это положение не будет применяться для участников КГН).

Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, декларация должна быть подана не позднее 25 января. Обеспечительный платеж засчитывается в счет уплаты налога.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.

Одновременно с этим в правительство внесен законопроект с поправками в Налоговый кодекс о том, что федеральными законами может быть предусмотрено установление налогов чрезвычайного характера, а также о праве российских организаций и иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами РФ, перечислить в федеральный бюджет обеспечительный платеж в счет предстоящей уплаты налога на сверхприбыль прошлых лет. Этот закон вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования.