Чистая прибыль холдинга SFI по МСФО в I полугодии выросла в 120 раз

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам первого полугодия 2023 года получил чистую прибыль на уровне 10,9 млрд рублей против 90,4 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход достиг 18,3 млрд рублей против 4,8 млрд годом ранее. 13,2 млрд рублей составил общий доход от лизинговой деятельности, 3,1 млрд рублей - в страховом сегменте. Позитивное влияние на доходы холдинга оказала также положительная переоценка финансовых вложений SFI в акции публичных компаний.

Активы холдинга выросли с 229,9 млрд рублей до 265,9 млрд рублей (+15,6% с начала 2023 года). Капитал SFI на 30 июня 2023 года составил 73,3 млрд рублей (+18,64% с начала года).

Компания отмечает в отчете, что находится в процессе оценки влияния налога на сверхприбыль (windfall tax) на консолидированную финансовую отчетность группы. "Мы находимся в процессе определения размера налога", - прокомментировал "Интерфаксу" представитель SFI.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд рублей.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,08% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,7% - другим акционерам (в том числе 10,92% акций находятся в свободном обращении). Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% в "Регион Эстейт", которая развивает игровой сервис GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".