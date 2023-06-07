ВТБ с 2020 по 2022 год потратил на цифровую трансформацию 290 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в период с 2020 года по 2022 год потратил на цифровую трансформацию 291,3 млрд рублей, еще до 100 млрд рублей предусмотрено в бюджете на эти цели в 2023 году, сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления банка Вадим Кулик.

"У нас общие расходы на эту программу (цифровой трансформации - ИФ) за три года составили условно 290 млрд рублей", - сказал он.

"В целом бюджет 2023 года на IT-программы следующего стратегического периода? Следующий стратегический период, у нас объем денег по отношению к пиковому 2021 году сократился, естественно, сокращаем в бюджете 2022-2023 года. Он при этом в целом укладывается в понятие до 100 млрд рублей", - отметил он.

По его словам, основная часть расходов придется на импортозамещение, которое банк выделяет среди основных целей на 2024 год. Наиболее остро стоят вопросы замещения автоматизированных банковских систем (АБС) и карточных процессингов.

"Начнем с первой темы, большой - завершение импортозамещения, которое должно состояться до января 2025 года. Там есть две области, это слой АБС, то есть учетные книги, и слой карточных процессингов. Это высоконагруженные системы, которые пока у всех остаются достаточно зависимыми от Oracle-решений, которые на рынке есть", - сказал заместитель президента - председателя правления банка.

"Пока это вызов, как инженерно решить эту проблему... Здесь много интеллектуального труда, и мы должны сделать это за ближайшие два года вот в этих областях", - отметил он.

При этом уже на данный момент доля прикладных систем, независимых от импортных технологий, превысила 60%. Розничный сегмент использует 95% отечественных технологий. В целом ВТБ довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО.

Кроме этого, среди целей на горизонте 2023-2025 годов ВТБ выделяет создание новых бизнес-решений и совершенствование существующих бизнес-платформ на новом технологическом фундаменте, а также задачу по присоединению банка "Открытие".

"Есть присоединение "Открытия". А можно ли, не присоединяя, например, РНКБ, можно ли на него распространить наши решения? Как ему передать платформу? Как эту платформу сделать используемой с той стороны? Означает ли это, что мы должны гармонизировать продуктовый ряд или нет? То есть вот эти способы, связанные с различными вариантами присоединения, как с использованием юридического, так и без использования юридического присоединения - это третий большой путь развития", - отметил Кулик.