ВТБ до конца 2023 года планирует заменить около 20% банкоматов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ до конца 2023 года планирует заменить около 20% парка банкоматов, сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления банка Вадим Кулик.

"У нас, банка "Открытие" и Почта банка общий парк банкоматов где-то около 23,5 тысяч. Под достаточно быструю замену в этом году попадет порядка 20% парка банкоматов", - сказал Кулик.

"Что на это давит? Во-первых, средний срок (эксплуатации - ИФ). А второе - планы Центрального банка по выпуску новых купюр. По вводу новых 100-рублевок и далее по тексту, потому что у Центрального банка тоже стоит задача по импортозамещению", - добавил он.

По его словам, для обновления сети банк будет использовать устройства как российских, так и иностранных производителей.

ВТБ в апреле завершил тестирование банкоматов с функцией рециркуляции наличных московского производителя "САГА" и начал их пилотную эксплуатацию. Банкомат модели "САГА" С200-АТМ работает на российском программном обеспечении и в июле прошлого года был включен в реестр отечественного оборудования Минпромторга. Аппарат стал первым и пока что единственным банкоматом, попавшим в этот перечень.