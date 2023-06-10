Грызлов заявил о выполнении 10 программ Союзного государства

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Союзном государстве России и Белоруссии выполнены десять союзных программ и почти 80% запланированных на этот год интеграционных мероприятий, заявил в субботу посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Об этом он сказал, выступая в белорусской столице на торжественном мероприятии по случаю Дня России.

"В условиях ведущейся против нас коллективным Западом гибридной войны Россия и Беларусь эффективно противодействуют санкциям, укрепляют экономический и технологический суверенитет Союзного государства. Мы ускоренными темпами развиваем промышленную кооперацию, реализуем программы по импортозамещению, запускаем новые совместные проекты", - приводит слова Грызлова пресс-служба посольства РФ.

Как он отметил, "к маю этого года полностью выполнены 10 союзных программ и почти 80% интеграционных мероприятий, намеченных до конца 2023 года".

Межрегиональное сотрудничество развивается рекордными темпами, являясь драйвером интеграции, отметил посол. По его словам, Москва и Минск выступают с единых позиций по всем внешнеполитическим вопросам, тесно сотрудничают в ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ООН и других структурах.

"На международных площадках сообща продвигаем важные инициативы. Россия высоко ценит надежную поддержку, которую оказывают нам белорусские друзья. Со своей стороны, безусловно, продолжим поддерживать Беларусь на мировой арене, вести работу по включению республики в те интеграционные форматы, которые отвечают ее национальным интересам. В числе приоритетов - полноправное членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Грызлов.

Как он отметил, "в основе наших общих успехов и достижений - и свершившихся, и еще предстоящих - лежит неразрывное духовное единство, родственные связи, взаимное уважение и доверие, чувство плеча". "Россия и Беларусь - это две суверенные страны, не разделенные границей, два братских народа, объединенные в одно Союзное государство, не знающее себе равных", - заявил посол.