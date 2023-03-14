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Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе
Фото: Eliana Aponte/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Карты платежной системы "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Платежная система "Мир" продолжает работать над международным приемом карт в дружественных странах, в том числе на Кубе, которая пользуется большой популярностью у российских туристов. В банкоматах всех местных банков уже можно снимать наличные с карт "Мир", - говорится в сообщении НСПК.

Работа над возможностью приема карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается, отметили в пресс-службе.

О том, что НСПК прорабатывает возможность использования карт "Мир" на Кубе, в конце марта 2022 года заявлял генеральный директор компании Владимир Комлев.

15 сентября прошлого года OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список гендиректора НСПК.

Проблемы с картами "Мир" за рубежом

После предупреждения OFAC принимать карты "Мир" полностью или частично перестали банки Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Банк России после этих заявлений сообщал, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир", а также обсуждать альтернативные варианты оплаты для российских туристов за рубежом. Среди возможных схем - переводы по аналогу быстрых платежей.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября, карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Египтом и Венесуэлой.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Куба НСПК
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