Акции Tesla дорожают 9-ю сессию подряд и достигли пика за семь месяцев

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акции Tesla дорожают на 3,2% на сессии 7 июня, демонстрируя подъем на протяжении девяти сессий кряду - это рекордный по продолжительности период роста котировок производителя электромобилей с января 2021 года, когда акции компании дорожали 11 дней подряд.

За последние восемь сессий капитализация Tesla выросла на 21% и достигла максимальной отметки за семь месяцев.

Аналитик Piper Sandler Александр Поттер присвоил акциям компании рекомендацию "покупать" с целевой ценой $280 за бумагу, что предусматривает рост еще на 25%. По его оценке, справедливая стоимость автомобильного бизнеса Tesla составляет около $135 на акцию, и $145 приходится на другие сферы деятельности, включая производство солнечных панелей, аккумуляторов и программного обеспечения.

Самую высокую оценку акциям Tesla среди ведущих финансовых компаний Уолл-стрит дает аналитик New Street Research Пьер Феррагю - $300 за бумагу. Средняя целевая цена составляет около $192.