"ФосАгро" оценила windfall tax в менее чем 7 млрд рублей и готова его заплатить

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "ФосАгро" планирует заплатить windfall tax в конце 2023 года, оценивает налог в сумму менее 7 млрд рублей, заявил замгендиректора по финансам и международным проектам компании Александр Шарабайко в эфире "Финам инвестиций".

"Наш estimate (объема windfall tax - ИФ), как я уже сказал, менее 7 млрд рублей. Платим - IV квартал этого года. (Это) если все правки и все объявленные формулы расчетов будут верны", - сказал топ-менеджер.

Шарабайко добавил, что новый единоразовый сбор приведет к уменьшению free cash flow компании , который является у компании базой для исчисления дивиденда.

При этом "ФосАгро" не планирует принимать никаких изменений дивидендной политики.

"Наоборот, планируем ей следовать. От дивидендов мы отказываться не планируем, планируем продолжать практику выплат ежеквартально", - сказал он.

В конце марта акционеры "ФосАгро" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов в размере 465 рублей на акцию по итогам 2022 года. Всего на финальные дивиденды было направлено 60,2 млрд рублей.

Как сообщалось, налоговой базой для windfall tax будет денежное выражение сверхприбыли прошлых лет, которая определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и за 2022 год над прибылью за 2018 и 2019 годы. Прибыль будет исчисляться как сумма налоговых баз по налогу на прибыль организаций с учетом переноса убытков предыдущих периодов и без учета ряда налоговых баз, в том числе доходов от дивидендов, от операций с ценными бумагами, от продажи долей участия или акций, финрезультаты деятельности ЦБ в рамках закона "О Банке России". Для компаний, участвующих в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, при определении прибыли не будет учитываться налоговая база от осуществления деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта по этому соглашению.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

В апреле аналитики компании "Тинькофф инвестиции" называли среди самых чувствительных к windfall tax (доля ожидаемого налога от прибыли за 2022 год) "ФосАгро", "Русагро", металлургические компании, банки, "ПИК" и "РусГидро".