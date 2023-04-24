Глава РСПП заявил, что снижение windfall tax для отдельных компаний обсуждается

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Бизнес и Минфин РФ продолжают "шлифовку" поправок в Налоговый кодекс РФ, связанных с введением разового сбора из сверхприбыли за финансово успешные 2021-2022 годы, при том что основные условия так называемого windfall tax, в том числе финальный общий размер выплат на уровне 300 млрд рублей, согласованы, заявил журналистам в понедельник глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Один из вопросов, который предстоит еще согласовать - смогут ли компании отдельных отраслей рассчитывать на снижение размера выплат. Как следует из слов Шохина, Минфин допускает применение понижающих коэффициентов при условии сохранения размера совокупного сбора, что значит автоматическое увеличение выплат для компаний из других отраслей.

"Еще, наверное, продолжим прояснение каких-то вопросов. То есть базовые понятия, цифры - они понятны, а вот шлифовка еще идет по конкретным формулировкам. И, возможно, по каким-то вычетам (для отдельных компаний из установленного размера сбора - ИФ), но при том понимании, что за 300 (млрд рублей - ИФ) мы выходить не хотим, раз, и во-вторых, какой-то критерий социальной справедливости - что любые льготы в этом условии ложатся на остающихся", - пояснил он суть коллизии.

С предложением ввести понижающие коэффициенты к windfall tax ранее выступили, в частности, производители удобрений в лице "ФосАгро". Компания направила письмо в администрацию президента, попросив уменьшить для нее разовый сбор на сумму уплачиваемых в 2023 году экспортных пошлин. В "ФосАгро" отмечали, что windfall tax дублирует механизм экспортных пошлин, введенный с 1 января 2023 года как инструмент изъятия сверхдоходов от роста мировых цен на удобрения в 2021-2022 годах.

Оплата по "формуле ГИБДД"

Шохин отметил, что пока РСПП не готовил заключение на законопроект Минфина, касающийся windfall tax, так как документ пока не был официально представлен. Вместе с тем, идет обсуждение в рабочем порядке, в частности, в прошлую пятницу члены бизнес-ассоциации провели совещание на эту тему по видеоконференцсвязи с замминистра финансов РФ Алексеем Сазановым.

На прошлой неделе Минфин разослал проект поправок в Налоговый кодекс, регламентирующих выплату windfall tax. Текущая версия документа предусматривает, что базовая ставка налога составит 10% от превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, но при этом предусмотрен налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 г. средств, умноженной на два. Таким образом, заплатить сбор в 2023 году бизнес сможет по ставке 5%.

Такой подход - дисконт за досрочную выплату - согласован с бизнесом, тем более РСПП сам еще в феврале предложил такой вариант, напомнил Шохин в беседе с журналистами в понедельник.

"Сама формула, что 5-10% (согласована - ИФ), это опять мое было предложение. Я, правда, имел в виду где-то в феврале еще: давайте мы, чтобы можно было в Налоговый кодекс ввести обязательный платеж налогового типа, введем его с 1 января 2024 года. А потом придумаем "формулу ГИБДД", как я говорил: кто досрочно заплатит, тому 50%-ная скидка. Формула была принята эта, хотя предложение шло от бизнеса в равной степени", - сказал президент РСПП.

Правда, в понятие дисконта бизнес закладывал в феврале отличное от предложений Минфина содержание, признался Шохин: "Я лично имел в виду другое: 300 (млрд рублей размер сбора - ИФ), а если досрочно, то 150".

Комментируя, многие ли компании смогут воспользоваться "формулой ГИБДД", Шохин отметил, что это будет зависеть от конъюнктуры, и не исключил, что проблемы с уплатой могут возникнуть, учитывая большой объем допвыплат в бюджет, которые были введены ранее.

"Все еще будет зависеть от возможностей. Мы же понимаем, что конъюнктура и внешняя, и внутренняя меняется. Для нас главное - всегда, о чем мы говорили - это предсказуемость фискальной системы. Конечно, с этим windfall проблемы возникнут. Тем более правительство вводило windfall другим способом - это НДПИ и экспортные пошлины по отраслям, и даже пресловутый акциз на жидкую сталь. Что это такое как не windfall в разных форматах. Поэтому говорить о том, что это что-то новое, не приходится", - заметил он.

Шлифовка деталей

При том, что сумму сбора - не более 300 млрд рублей, и размер дисконта (5% при базовой ставке 10%) согласованы, бизнес и Минфин продолжают шлифовать детали законопроекта. В числе спорных вопросов Шохин отметил применение windfall tax к консолидированным группам налогоплательщиков (согласно версии законопроекта, с которой ознакомился "Интерфакс", компании, которые в 2022 году были ответственными участниками консолидированной группы налогоплательщиков, то есть исчисляли и уплачивали налог на прибыль, будут уплачивать и единоразовый налог за участников группы).

Еще ряд предложений касается возможности учитывать инвестиции и другие выплаты. "Конечно, многие компании хотели бы, скажем так, учесть и объем инвестиций, которые они делали. Это тоже было изначальное наше предложение - учитывать инвестиции в социальную инфраструктуру на территориях присутствия и просто в модернизацию, разделить, как говорится, эффект конъюнктурный от эффекта, связанного с модернизацией производства и так далее. Все это, конечно, вещи штучные и трудно администрируемые. Тут уже действует принцип, скажем так, кто будет более убедительным, тот может получить. Но в любом случае, поскольку цифра 300 в Минфине как говорится, зафиксирована, то любая льгота кому-то - это, как говорится, увеличение для остальных", - отметил Шохин.

Кроме того, опасения бизнеса в текущей редакции законопроекта вызывает введение в Налоговый кодекс понятия "налог чрезвычайного характера". "Хотелось бы, чтобы windfall и был чрезвычайным налогом. А не какие-то новые изобретения. Насколько мы понимаем позицию Минфина, Минфин в этом году "честное пионерское" нам дал, что не будет предлагать новых налогов", - заявил глава РСПП.