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"Металлоинвест" может заплатить windfall tax в размере 6,9 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Металлоинвест" может стать одним из крупнейших плательщиков налога на сверхприбыль, за счет которого российские власти рассчитывают собрать в бюджет текущего года порядка 300 млрд рублей.

Как говорится в отчете компании по МСФО, ожидаемая расчетная сумма windfall tax для "Металлоинвеста" - 6,92 млрд руб. Эта оценка сделана исходя из ставки 5%: как и другие налогоплательщики, "Металлоинвест" намерен воспользоваться опцией обеспечительного платежа, при выплате которого до 30 ноября 2023 г. ставка налога снижается вдвое.

Схожую оценку (в формулировке "не превысит 7 млрд рублей") ранее раскрывал другой крупный игрок горно-металлургического сектора, на который и был в первую очередь ориентирован windfall tax - "ФосАгро".

Металлоинвест
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