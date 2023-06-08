ЦБ Индии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 6,5%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) не стал менять размер ключевой процентной ставки по итогам заседания 8 июня, оставив ееё на уровне 6,5% годовых.

Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics и The Wall Street Journal, и было вызвано замедлением инфляции в стране.

Потребительские цены в Индии в апреле выросли на 4,7% в годовом выражении, минимальными темпами за полтора года. Инфляция находится в целевом диапазоне центробанка, составляющем 2-6%.

С мая прошлого года по февраль 2023 года индийский центробанк повысил ставку в общей сложности на 250 б.п., до максимума с января 2019 года.

RBI подтвердил прогноз, по которому ВВП страны в текущем финансовом году, который начался в апреле, увеличится на 6,5%, в том числе на 8% в первом финквартале и на 6,2% во втором. Прогноз инфляции был понижен до 5,1% с 5,2%.