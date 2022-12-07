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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Индийский ЦБ поднял ключевую ставку до максимума с марта 2019 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку по итогам пятого заседания подряд, до максимального уровня с марта 2019 года.

Ставка по операциям РЕПО была поднята на 35 базисных пунктов (б.п.) – до 6,25% годовых. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, также прогнозировали повышение ставки на 35 б.п.

Индийский ЦБ понизил прогноз роста ВВП страны на текущий фингод, начавшийся в апреле, до 6,8% с 7% и сохранил прогноз инфляции на уровне 6,7%.

Прогнозируемые темпы роста экономики Индии, несмотря на ухудшение ожиданий, являются довольно сильными, учитывая общий спад активности в мире, заявил в среду глава RBI Шактиканта Дас.

"Нам нужно продолжать борьбу с инфляцией", - отметил он.

Потребительские цены в Индии в октябре выросли на 6,8% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с сентябрем, когда она составила 7,4%, однако осталась выше целевого диапазона ЦБ (2-6%).

RBI начал нынешний цикл ужесточения политики в мае, когда он поднял ставку впервые почти за четыре года – на 40 б.п. Вслед за этим ЦБ увеличивал ставку в июне, августе и сентябре – каждый раз на 50 б.п.

Резервный банк Индии Индия RBI
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