В ЦБ спрогнозировали возврат экономики РФ к докризисному уровню в 2024 году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экономика РФ продолжает восстанавливаться, по оценке ЦБ, выйдет на докризисный уровень в 2024 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором регулятор оставил неизменной ключевую ставку на уровне 7,5%.

"Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням. По данным апреля деловая активность выросла во многих базовых секторах экономики, в обрабатывающей промышленности, в строительстве, в розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите", - сказала она.

"По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году", - заявила Набиуллина.