Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Белоруссия с 1 февраля увеличит тарифы на транзит нефти по "Дружбе" на 9%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU -Тарифы по транспортировке нефти по территории Белоруссии по системе магистральных нефтепроводов с 1 февраля вырастут на 9%, сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

"С 1 февраля 2023 года тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, проиндексированы на 9%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Решение утверждено соответствующим постановлением ведомства, которое было принято 23 января, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор МН "Дружба") ожидает двукратного падения прокачки нефти в 2023 году. В связи с этим в ноябре прошлого года белорусская сторона предложила российской компании "Транснефть" согласовать повышение тарифа на транзит нефти через территорию республики на 39% с начала 2023 года.

В 2022 году прокачка нефти по системе магистральных нефтепроводов на территории Белоруссии снизилась на 7,3% - до 49,6 млн тонн. В 2021 году предприятием было транспортировано 53,5 млн тонн нефти, в 2020 году - 61,5 млн тонн против 63 млн тонн в 2019 году.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы, а также поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ. Нефтетранспортная система на территории Белоруссии включает более 1,2 тыс. км магистральных нефтепроводов диаметрами 1020, 820, 720, 630 и 530 мм. В однониточном исчислении предприятие эксплуатирует более 3 тыс. км нефтепроводов.

В соответствии с межправительственным соглашением, антимонопольные ведомства Белоруссии и России ежегодно согласуют размер повышения тарифа на прокачку нефти через территорию республики.

Белоруссия нефтепровод Дружба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Германии вышли на забастовку почти 14 тысяч сотрудников Deutsche Post

Военная операция на Украине

Орбан назвал страны, поставляющие Украине оружие, непосредственными участниками конфликта

Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине

Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине

Суд в Нидерландах 15 сентября вынесет решение о крымской коллекции "скифского золота"

Суд в Нидерландах 15 сентября вынесет решение о крымской коллекции "скифского золота"

Япония и Нидерланды готовы ограничить доступ Китая к оборудованию для выпуска чипов

Япония и Нидерланды готовы ограничить доступ Китая к оборудованию для выпуска чипов

Венгрия намерена наложить вето на возможные санкции ЕС против РФ в сфере атомной энергии

Венгрия намерена наложить вето на возможные санкции ЕС против РФ в сфере атомной энергии

В Тегеране задержан совершивший вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

В Тегеране совершено нападение на посольство Азербайджана

В Тегеране совершено нападение на посольство Азербайджана

Что случилось этой ночью: пятница, 27 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });