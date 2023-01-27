Белоруссия с 1 февраля увеличит тарифы на транзит нефти по "Дружбе" на 9%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU -Тарифы по транспортировке нефти по территории Белоруссии по системе магистральных нефтепроводов с 1 февраля вырастут на 9%, сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

"С 1 февраля 2023 года тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, проиндексированы на 9%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Решение утверждено соответствующим постановлением ведомства, которое было принято 23 января, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор МН "Дружба") ожидает двукратного падения прокачки нефти в 2023 году. В связи с этим в ноябре прошлого года белорусская сторона предложила российской компании "Транснефть" согласовать повышение тарифа на транзит нефти через территорию республики на 39% с начала 2023 года.

В 2022 году прокачка нефти по системе магистральных нефтепроводов на территории Белоруссии снизилась на 7,3% - до 49,6 млн тонн. В 2021 году предприятием было транспортировано 53,5 млн тонн нефти, в 2020 году - 61,5 млн тонн против 63 млн тонн в 2019 году.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы, а также поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ. Нефтетранспортная система на территории Белоруссии включает более 1,2 тыс. км магистральных нефтепроводов диаметрами 1020, 820, 720, 630 и 530 мм. В однониточном исчислении предприятие эксплуатирует более 3 тыс. км нефтепроводов.

В соответствии с межправительственным соглашением, антимонопольные ведомства Белоруссии и России ежегодно согласуют размер повышения тарифа на прокачку нефти через территорию республики.