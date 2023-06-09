Решетников заявил о необходимости избегать чрезмерной волатильности рубля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Чрезмерная волатильность курса рубля увеличивает инфляционные ожидания, важно избегать этого, в частности, Россия расширяет расчеты в национальных валютах с иностранными партнерами, заявил "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Так он ответил на вопрос об ослаблении рубля и влиянии этого на экономику.

"Важно избегать чрезмерной волатильности курса, так как это повышает инфляционные ожидания", - сказал министр.

О подчеркнул, что "с точки зрения экономики важен сбалансированный курс рубля".

"При слишком крепком курсе недополучают доходы экспортно ориентированные отрасли, что сказывается на бюджете. Кроме того, снижается конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке по сравнению с импортом. С другой стороны, при высоком курсе растут цены на импорт, и возникают препятствия для инвестиций, так как в них, как правило, высока доля импорта", - отметил Решетников.

По его словам, Россия сейчас расширяет расчеты в национальных валютах с иностранными партнерами.

"Например, удельный вес нацвалют стран ЕАЭС во взаиморасчетах вырос до порядка 82%. В рамках БРИКС скоро приблизимся к 50% расчетов в национальных валютах", - сообщил Решетников.