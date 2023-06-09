Банк России отмечает рост инфляционного давления по более широкому кругу товаров и услуг

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг, это во многом связано с восстанавливающимся потребительским спросом и постепенным переносом в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценкам Банка России, продолжают увеличиваться и приближаются к 4% (в пересчете на год).

Годовой темп прироста потребительских цен оценивается в 2,6% после 2,3% в апреле. ЦБ отмечает, что показатель годовой инфляции перешел к росту с пониженного уровня по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая-октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления.

Банк России подтвердил прогноз по инфляции на 2023 год, по-прежнему ждет ее на уровне 4,5-6,5%. Инфляция вернется к таргету в 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

ЦБ отмечает, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. При этом сохраняется неоднородность тенденций в динамике ценовых ожиданий предприятий в отраслевом разрезе: в последние месяцы значимое снижение ценовых ожиданий в сельском хозяйстве сопровождалось их увеличением в торговле и обрабатывающей промышленности.