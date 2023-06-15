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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Решетников отметил, что инфляционные риски реализуются в меньшем размере, чем ожидалось

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Рост внутреннего спроса в России сопровождается ростом предложения, инфляционные риски реализуются в меньшей степени, чем ожидалось, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии "Как будет развиваться российская экономика" в рамках ПМЭФ.

Министр отметил, что внутренний спрос в экономике "восстановился, даже если сравнивать с 2021 годом".

"Наша экономика вполне адекватно ведет себя и работает – на рост спроса она ответила ростом предложения", - заявил Решетников.

"Да, мы все время обсуждаем инфляционные риски, и они есть, но они реализуются гораздо меньше и не в том объеме, чем нам казалось", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

"Почему адаптация идет так быстро? Мы, сохранив макроэкономическую стабильность, при этом обеспечили достаточный "денежный кислород" экономике. То есть мы одновременно сочетали и достаточно мягкую бюджетную политику, и с нашей точки зрения нейтральную денежно-кредитную политику", - отметил Решетников важность роли мягкой бюджетной политики и нейтральной ДКП в кризисный период.

"У экономики были деньги, чтобы структурно адаптироваться. И это один из ключевых моментов", - сказал министр. По его словам, такое сочетание (мягкой бюджетной политики и нейтральной ДКП - ИФ) помогло и в пандемию, и в прошлом году.

"Без этого нам будет сложно дальше заниматься инвестициями, структурными сдвигами и так далее", - добавил он.

Минэкономразвития Максим Решетников ПМЭФ
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